Президент компанії «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв залишиться у СІЗО

Суд продовжив запобіжний захід ще на два місяці.

Президент компанії «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв залишиться у СІЗО
© Українська правда

Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президентові компанії «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву, повідомило Суспільне, інформує ZN.ua.

Богуслаєв, якого звинувачують у державній зраді, перебуватиме під вартою без права на внесення застави до 18 квітня.

Як повідомив адвокат підозрюваного Руслан Волинець, це перше засідання, де суд мав почати розгляд справи по суті, однак часу на це забракло, оскільки суд спершу розглянув клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, а потім — продовження запобіжного заходу.

Захисник Богуслаєва заявив, що команда адвокатів готуватиме апеляцію на рішення про продовження запобіжного заходу. За словами Волинця, у Богуслаєва різко погіршується здоров'я, про що є відповідні довідки від медиків СІЗО.

Під час засідання прокурор озвучив низку ризиків, які впливають на клопотання про продовження запобіжного заходу. Зокрема, йдеться про можливе переховування, перешкоджання слідству, вплив на свідків, а також знищення та приховування доказів.

Богуслаєв був затриманий у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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