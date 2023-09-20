Зеленський на полях Генасамблеї ООН обговорив Формулу миру із президентом ПАР Рамафосою

Глава держави відзначив важливість участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо українських мирних ініціатив.

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Президент України Володимир Зеленський та лідер Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН обговорили українську Формулу миру та "зерновий коридор". Про це повідомляє офіційний сайт президента України, інформує ZN.ua .

Зеленський відзначив важливість участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо української Формули миру. Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації пунктів формули.

"Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої Формули миру. Посольство вашої країни в Україні й особисто пан посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання", – йдеться у заяві.

Лідери обох країн обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн.

Було відзначено необхідність відновлення функціонування "зернового коридору" в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів у Африці.

"Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію", – зазначив український лідер

Зеленський окремо акцентував увагу на пришвидшенні процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну утримуваними людьми.