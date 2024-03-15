На першому Глобальному саміті миру Росії точно не буде – ОП

"Україна має дуже чітку позицію, і вона не змінюється, незважаючи на ті заяви, які лунають".

Заступник керівника офісу президента, дипломатичний радник президента Ігор Жовква заявив, що у Києва є чітка позиція стосовно участі Росії у першому Глобальному саміті миру. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Україна має дуже чітку позицію, і вона не змінюється, незважаючи на ті заяви, які лунають, до речі, їх не так багато, але вони дійсно є, що Росія вже на нинішньому етапі має брати участь у якихось цивілізованих форматах: Росія, яка порушує абсолютно всі міжнародні правила, в тому числі Статут ООН, і гуманітарні норми поведінки, точно не буде на першому інавгураційному Глобальному саміті миру", – зазначив представник ОП.

За його словами, ця українська позиція відома всім, і ті країни, які прагнуть провести справді результативний перший інавгураційний саміт миру, її поділяють.

Жовква наголосив, що результатом саміту буде вироблення державами-учасницями спільного бачення, у який спосіб Україна має досягти миру.

"Якщо Росія буде готова до сприйняття такого плану, буде готова поділяти цю загальну філософію країн, то ми говоримо про те, що є можливість під час другого Глобального саміту говорити про певні модальності і елементи участі представників цієї держави в спільних зусиллях щодо досягнення миру в Україні", – сказав він.

Дипломатичний радник президента додав, що під час переговорів президентів Зеленського і Ердогана минулого тижня позиція України "була чітко доведена".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію щодо проведення мирного саміту за участі Росії. "Ми хочемо отримати результат – справедливий мир для України. Спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть запрошені представники Росії – саме ті, хто готовий до справедливого миру", сказав Зеленський.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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