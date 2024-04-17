У Грузії попри протести таки ухвалили «закон про іноагентів» у першому читанні

Президентка уже пообіцяла, що заветує його, якщо документ ухвалять остаточно.

Протести в Грузії 16 квітня 2024 року © EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI

Попри масові протести та несхвальні відгуки європейських партнерів парламент Грузії у середу, 17 квітня, затвердив у першому читанні законопроект «Про прозорість іноземного впливу», більше відомий як «закон про іноагентів». Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто, повідомляє « Ехо Кавказу», інформує ZN.ua .

Згідно з законопроєктом, який висунула правляча партія Грузії, після його остаточного затвердження організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, повинні будуть зареєструватися як «агенти іноземного впливу».

До їх числа належатимуть непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи, мовники, власники ЗМІ, джерелом понад 20% від загального доходу якого протягом календарного року є «іноземна сила».

Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 25 000 ларі, або ж приблизно 8500 доларів США за нинішнім курсом.

У разі, якщо організація не усуне упущення в документах, їй буде виписано штраф у 10 тисяч ларі ($3400); за повторне порушення – 20 тисяч ларі ($6800).

Одним із спірних положень законопроекту є стаття, згідно з якою Мін'юст Грузії зможе проводити моніторинг для «виявлення організації, яка просуває інтереси іноземної сили або для перевірки виконання будь-якої вимоги» закону. Підставою для такого моніторингу може стати письмова заява, яка є доносом.

Президентка Грузії Салома Зурабішвілі уже заявила , що ветуватиме закон в разі його затвердження в другому читанні. При цьому вона додала, що правляча партія має достатньо депутатів для подолання такого вето.

Противники закону порівнюють його із схожим законом про іноагентів, який діє в Росії з 2012 року та використовується для придушення інакомисленні. Натомість влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у представленого законопроекту немає.