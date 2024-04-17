У Грузії попри протести таки ухвалили «закон про іноагентів» у першому читанні
Президентка уже пообіцяла, що заветує його, якщо документ ухвалять остаточно.
Попри масові протести та несхвальні відгуки європейських партнерів парламент Грузії у середу, 17 квітня, затвердив у першому читанні законопроект «Про прозорість іноземного впливу», більше відомий як «закон про іноагентів». Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто, повідомляє «
Згідно з законопроєктом, який висунула правляча партія Грузії, після його остаточного затвердження організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, повинні будуть зареєструватися як «агенти іноземного впливу».
До їх числа належатимуть непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи, мовники, власники ЗМІ, джерелом понад 20% від загального доходу якого протягом календарного року є «іноземна сила».
Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 25 000 ларі, або ж приблизно 8500 доларів США за нинішнім курсом.
У разі, якщо організація не усуне упущення в документах, їй буде виписано штраф у 10 тисяч ларі ($3400); за повторне порушення – 20 тисяч ларі ($6800).
Одним із спірних положень законопроекту є стаття, згідно з якою Мін'юст Грузії зможе проводити моніторинг для «виявлення організації, яка просуває інтереси іноземної сили або для перевірки виконання будь-якої вимоги» закону. Підставою для такого моніторингу може стати письмова заява, яка є доносом.
Президентка Грузії Салома Зурабішвілі уже
Противники закону порівнюють його із схожим законом про іноагентів, який діє в Росії з 2012 року та використовується для придушення інакомисленні. Натомість влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у представленого законопроекту немає.