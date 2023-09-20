Шуфрич залишиться членом Комітету з питань свободи слова

Підозрюваний у державній зраді Нестор Шуфрич залишиться членом комітету з питань свободи слова, заявив народний депутат Ярослав Железняк, інформує ZN.ua.

Шуфрич залишиться членом Комітету з питань свободи слова
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Він зазначив, що Комітет з питань регламенту розглянув постанову про відкликання Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

“І так, згідно рішення сам Шуфрич залишиться просто членом Комітету так як треба мінімум три людини для взагалі існування парламентського Комітету”, - зазначив Железняк.

Також він додав, що до обрання нового голови, виконувачем обов'язків буде Євген Брагар, голосування за зняття Шуфрича відбудеться сьогодні.

Зазначимо, що окрім Нестора Шуфрича до Комітету з питань свободи слова входять Євген Брагар та Сергій Швець.


Ірина Знась, ZN.ua





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