Комітет свободи слова очолив депутат, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку

У народного депутата є й інші скандальні епізоди.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Євгеній Брагар очолив Комітет з питань свободи слова у Верховній Раді замість Нестора Шуфрича, якому оголосили про підозру в державній зраді, інформує ZN.ua .

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Брагар буде тимчасово виконувачем обов'язків голови, пише парламентар від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Все ж таки вирішили просто поки прибрати Шуфрича з Голови Комітету з питань свободи слова, без ліквідації Комітету. Замість нього зараз в.о. голови Комітету свободи слова буде Євген Брагар (заступник голови Комітету зараз)», - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Железняк додав, що окрім Брагара, у комітеті залишається лише один представник – член «Слуги народу» Сергій Швець.

На офіційному сайті парламенту є інформація, що у Верховну Раду внесли проєкт постанови про усунення Нестора Шуфрича із посади голови Комітету з питань свободи слова. Ініціаторами вказані Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

Нагадаємо, у лютому 2020 року народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар був гостем політичного ток-шоу на вже закритому проросійському пропагандистському каналі Віктора Медведчука «112 Україна». У студію зателефонувала жінка, яка представилася пенсіонеркою з Кіровоградської області. Вона запитала у депутата, як їй прожити на пенсію у 2000 гривень і такими високими цінами на комунальні послуги. Тоді Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку.

Також Євгеній Брагар не зміг відрізнити програму «Слуги народу» від програми партії президента РФ Владіміра Путіна «Єдіная Расія».

У 2021 році він став фігурантом розслідування проєкту BIHUS info. про статки депутатів, які приховують від податкової служби. Журналісти стверджували, що Брагар купив собі автомобіль Mercedes як «євробляху», щоб прикриття реальну автівку — Toyota Camry. Тоді депутат все це пояснив так: «Орендував за $500 на місяць».

Того ж року співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль, за кермом якого був Брагар і запідозрили, що він перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Пізніше експертиза начебто не підтвердила, що депутат керував автомобілем під дією наркотиків, а патрульним виписали догану, бо у них були вимкнені нагрудні камери.