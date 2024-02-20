Очільниця комітету з оборони Бундестагу проголосує за надання ракет Taurus Україні

На думку очільниці комітету, затримка пов‘язана з тим, що не всі політики в Берліні розуміють за що воює Україна

© Marie-Agnes Strack-Zimmermann/twitter.com

Очільниця комітету з оборони Бундестагу – німецького парламенту – Марі-Агнес Штрак-Цимерман критикує дії канцлера Олафа Шольца за тяганину з постачанням Україні ракет Taurus. Вона особисто буде голосувати за відповідне постачання зброї та закликає депутатів підтримати її рішення. Про це повідомляє BILD. Штрак-Цимерман є одним з впливових політиків Бундестагу та представником партії вільних демократів, що входять до чинної урядової коаліції Німеччини, інформує ZN.ua .

Позиція очільниці комітету: "Я особисто голосуватиму"

Штрак-Циммерманн вказала журналістам BILD, що вона підтримає пропозицію парламентської групи ХДС/ХСС, щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

«Я особисто голосуватиму за пропозицію парламентської групи ХДС/ХСС на пленарному засіданні цього тижня, яке включає вимогу щодо постачання ракет Taurus. І я продовжую закликати всіх працювати над постачанням ракет Taurus», – наголосила Штрак-Циммерман.

Очільник парламентського комітету з оборонних питань вказала, що не всі політики в Німеччині розуміють, що “Україна виборює наш світ, нашу свободу і наше майбутнє в Європі”. Саме тому і є проблеми з політичною визначеністю щодо постачання необхідного озброєння українським військовим.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus “у правильний момент”. Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки. Шольца після його виступу кілька разів запитали про те, чому Німеччина до цього часу не постачає Україні ракети Taurus.