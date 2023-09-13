Пекін різко відреагував на слова Подоляка про слабкий інтелектуальний потенціал: "Має дати роз'яснення"

Михаил Подоляк

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, де він заявив про "слабкий інтелектуальний потенціал" країн Індії та Китаю. Офіційний представник МЗС КНР Мао Нін зажадала у Подоляка дати роз'яснення та порозумітися з приводу своїх заяв, пише Фокус.

У своїй промові представник китайського МЗС зазначила, що Пекін нібито завжди займав "відповідальну позицію" з питання кризи в Україні і робив зусилля щодо організації мирних переговорів.

"Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи, вона повинна зробити роз'яснення. Китай завжди займав відповідальну позицію щодо української кризи, закликав до перемир'я і переговорів, просував політичне врегулювання", — заявила Мао Нін.

За її словами, і Михайло Подоляк та інші українські офіційні особи мають "ретельно проаналізувати" позицію Китаю щодо українського питання та виробити правильне ставлення до неї.

"Я не маю уявлення про передумови цієї заяви. Він повинен дати роз'яснення і порозумітися", - написала китайський дипломат.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк дав інтерв'ю, в якому заявив , що такі країни, як Індія, Китай та Туреччина ефективно заробляють на війні в Україні, і в цьому їх проблема, оскільки вони не аналізують наслідки своїх кроків і "не розуміють, що таке сучасний світ”.

Він зазначив, що ці країни, на жаль, мають слабкий інтелектуальний потенціал, незважаючи на те, що вони вкладаються в розвиток науки.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
Ексглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в УкраїнуЕксглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в Україну
Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – НуландСвіт має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд
У МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянамиУ МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянами
Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"
У ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодівУ ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодів
Блок рекламы


Похожие новости
Росія може продати Ірану зброю, яка поставить під загрозу існування Ізраїля - директор МоссадуРосія може продати Ірану зброю, яка поставить під загрозу існування Ізраїля - директор Моссаду
Данія не відкладатиме поставки Україні літаків F-16 через затримку прибуття F-35Данія не відкладатиме поставки Україні літаків F-16 через затримку прибуття F-35
Словаччина замінить радянські системи ППО сучаснимиСловаччина замінить радянські системи ППО сучасними
Данілов спробував пояснити, що означають слова Зеленського «політично дотиснути демілітаризацію Росії» у КримуДанілов спробував пояснити, що означають слова Зеленського «політично дотиснути демілітаризацію Росії» у Криму
Пілот Кузьмінов про операцію "Синиця": Я пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон, але вони злякалисяПілот Кузьмінов про операцію "Синиця": Я пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон, але вони злякалися
В Угорщині закликали Захід надати гарантії безпеки РосіїВ Угорщині закликали Захід надати гарантії безпеки Росії
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
Предстоятель УГКЦ відреагував на слова Папи Франциска про «велику Росію»Предстоятель УГКЦ відреагував на слова Папи Франциска про «велику Росію»
У МЗС України відреагували на слова Папи Римського, назвавши їх «імперіалістичною пропагандою»У МЗС України відреагували на слова Папи Римського, назвавши їх «імперіалістичною пропагандою»
Україну розміновуватимуть за допомогою вітчизняного обладнання — є спроможності і потенціалУкраїну розміновуватимуть за допомогою вітчизняного обладнання — є спроможності і потенціал
Последние новости
Подгружаем последние новости