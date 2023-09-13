Пекін різко відреагував на слова Подоляка про слабкий інтелектуальний потенціал: "Має дати роз'яснення"

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, де він заявив про "слабкий інтелектуальний потенціал" країн Індії та Китаю. Офіційний представник МЗС КНР Мао Нін зажадала у Подоляка дати роз'яснення та порозумітися з приводу своїх заяв, пише Фокус.

У своїй промові представник китайського МЗС зазначила, що Пекін нібито завжди займав "відповідальну позицію" з питання кризи в Україні і робив зусилля щодо організації мирних переговорів.

"Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи, вона повинна зробити роз'яснення. Китай завжди займав відповідальну позицію щодо української кризи, закликав до перемир'я і переговорів, просував політичне врегулювання", — заявила Мао Нін.

За її словами, і Михайло Подоляк та інші українські офіційні особи мають "ретельно проаналізувати" позицію Китаю щодо українського питання та виробити правильне ставлення до неї.

"Я не маю уявлення про передумови цієї заяви. Він повинен дати роз'яснення і порозумітися", - написала китайський дипломат.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк дав інтерв'ю, в якому заявив , що такі країни, як Індія, Китай та Туреччина ефективно заробляють на війні в Україні, і в цьому їх проблема, оскільки вони не аналізують наслідки своїх кроків і "не розуміють, що таке сучасний світ”.

Він зазначив, що ці країни, на жаль, мають слабкий інтелектуальний потенціал, незважаючи на те, що вони вкладаються в розвиток науки.