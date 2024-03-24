У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов

У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
© Телемарафон "Єдині новини"

Після масованого обстрілу, що мав значні наслідки для Харкова, в місті були знищені трансформаторні підстанції та ТЕЦ, тому місто заживити на всі 100% електроенергією неможливо. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

“Ситуація дуже важка. Працюють спеціалісти Харківобленерего, Укренерего, комунальних підприємств”, – уточнив міський голова.

Станом на вечір 24 березня, до практично всіх будинків Харкова подано воду та працює каналізаційна система. До опалення підключено приблизно 60% будинків. Найскладніша ситуація з електроенергією.

“Що стосується енергетики є відключення, є включення. Тобто на сьогодні енергетики стабільно не можуть подати електропостачання на все місто, але працюють над відновленням. Приблизно 40% заживлено”, – пояснив ситуацію очільник міської влади

Відповідаючи на питання щодо того, коли та як буде відновлено постачання електричної енергії, то остаточних прогнозів щодо цього нема. “Дуже серйозні руйнації. Зруйновано всі трансформаторні підстанції, зруйновано ТЕЦ”, – повідомив Ігор Терехов.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
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