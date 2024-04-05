Зараз союзники мають приймати сильні, конкретні рішення для зміцнення української оборони – Кулеба

"Слід працювати цілодобово, сім днів на тиждень, аби допомогти Україні перемогти і запобігти поширенню війни на Європу".

Зараз союзники мають приймати сильні, конкретні рішення для зміцнення української оборони – Кулеба
© Скріншот з відео

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеоконференції на третьому форумі "Україна - Франція", організованому центром "Нова Європа" спільно з Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) наголосив на важливості пришвидшення військової допомоги для України. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Я чую слова солідарності. Але сьогодні ми повинні прийняти сильні, конкретні рішення для зміцнення української оборони", – зазначив Кулеба, підводячи підсумки засідання Ради Україна-НАТО.

За його словами, українська сторона досі витрачає сили на необхідність переконувати партнерів зробити "щось додатково, не просте, але конкретне для України".

"А цього вже не повинно бути. Тому що вже всі повинні об'єднатися в розумінні, що якщо ти сьогодні не відправиш свою батарею Patriot в Україну збивати російські ракети, то завтра тобі доведеться збивати російські ракети у своїй країні над своєю головою", – сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що залишив Брюссель з відчуттям, що щось зрушилося з місця.

Очільник української дипломатії вкотре нагадав, що слід працювати цілодобово, сім днів на тиждень, аби допомогти Україні перемогти і запобігти поширенню війни на Європу.

Глава МЗС також прокоментував перспективи надання Україні пакету американської допомоги, який блокується республіканцями в Конгресі США.

"На цьому тижні ми почули обнадійливі сигнали від Джонсона, сьогодні я почув їх від державного секретаря Блінкена. У мене немає сумнівів у щирості державного секретаря, з яким ми багато вже пройшли за цю війну. І я вірю, що такий пакет буде ухвалений, але я не можу сказати, коли саме", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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