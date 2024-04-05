Лубінець: Минулого року зафіксували понад 1000 випадків конфлікту між цивільними та ТЦК

"В цьому році - вже більш ніж 300 подібних випадків".

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за 2023 у відомстві зафіксували понад 1000 випадків конфлікту між представниками ТЦК та цивільними. Про це він розповів у інтерв’ю Суспільному, інформує ZN.ua .

"В цьому році - вже більш ніж 300 подібних випадків. Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше", – сказав омбудсмен.

Відповідаючи на запитання, чи був хоча б єдиний випадок, коли співробітник військкомату був покараний, він сказав: "Мене інформують, що відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання".

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що наразі відомство фіксує збільшення кількості вилучення українських дітей соціальними службами держав Європейського Союзу.

Зазначається, що станом на 31 грудня 2023 року Офіс уповноваженого отримав інформацію від Національної сервісної соціальної служби про 255 українських дітей, яких за кордоном забрали місцеві соціальні служби.