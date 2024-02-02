Перевіряється інформація близько 20 тисяч дітей, примусово вивезених Росією під виглядом "гуманітарних операцій" - генпрокурор Українські право

Цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності.

Перевіряється інформація близько 20 тисяч дітей, примусово вивезених Росією під виглядом
© Офіс генерального прокурора

Українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла прикриваючись гуманітарними мотивами, про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує ZN.ua.

"У наших провадженнях перевіряється інформація щодо 19 тисяч 546 дітей, які були примусово вивезені Росією під виглядом "гуманітарних операцій". Цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності: надають російське громадянство, влаштовують у російські сім'ї, змушують проходити перевиховання російською мовою, забороняють їм розмовляти українською. Хлопчиків-підлітків часто змушують брати участь у програмах мілітаризації", – розповів Андрій Костін у Ризі на відкритті міжнародної конференції "Війна Росії проти дітей".

Костін зауважив, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом. Він також додав, що Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що "в жодній із ситуацій, які розглядала комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановленим міжнародним гуманітарним правом. Переміщення не були виправдані ані питаннями безпеки, ані медичними підставами".

Згадана конференція триває у Ризі: десятки провідних спікерів зібралися, щоб обговорити проблеми примусової депортації українських дітей і відшукати рішення, які допоможуть притягнути агресора до відповідальності і повернути дітей додому.

Як раніше повідомлялося, у 2023 році Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що депортація російськими загарбниками дітей з української території в РФ чи інші тимчасово окуповані райони є геноцидом. ПАРЄ засудила Росію також за порушення зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом через невиправдані затримки з поверненням українських дітей і перешкоджання у возз'єднанні членів родин.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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