Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: "Це станеться цього року"

Водночас глава відомства заявила, що не може назвати конкретні часові рамки.

Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16:
© EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонґрен після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу заявила, що Україна може отримати бойові літаки F-16 вже цього року. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Ми дійсно наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому", – зазначила очільниця оборонного відомства коментуючи передачу Києву F-16.

Оллонґрен наголосила, що союзники зможуть передати Україні винищувачі F-16 цього року, однак точного терміну ще немає.

"Я не можу назвати конкретний час і дату прямо зараз", – додала міністерка.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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