Німеччина 2023-го року поставила рекорд з експорту озброєння

Значним чинником в цьому стала російсько-українська війна.

Уряд Німеччини у 2023 році експортував зброї на суму щонайменше 11,71 мільярда євро. Про це свідчать дані, представлені законодавцям минулого місяця. Таким чином, уряд Німеччини дозволив у 2023 році більший експорт зброї, ніж будь-коли раніше, інформує ZN.ua.

Німеччина 2023-го року поставила рекорд з експорту озброєння
© Twitter міністра нацбезпеки Канади Аніти Ананд

Війна в Україні частково сприяла цьому зростанню: експорт для ЗСУ збільшився більш ніж удвічі, порівнюючи з 2022-м. За даними уряду, зростання експорту озброєнь склало 40 відсотків, де понад третина затвердженого експорту, 4,15 мільярда євро, йде в Україну.

Ці цифри стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня 2023 року, протягом якого Берлін схвалив експорт військових озброєнь на суму 6,15 мільярда євро та іншого військового обладнання на суму 5,57 мільярда євро.

Майже 90 відсотків цього експорту припадає на країни ЄС, НАТО, Україну та країни-союзники НАТО – наприклад, Японію, Австралію і Південну Корею.

Найбільшими імпортерами німецької зброї після України стали: Норвегія (1,2 млрд євро), Угорщина (1,03 млрд євро), Велика Британія (654,9 млн євро), США (545,4 млн євро) Польща (327,9 млн євро).

Також Німеччина схвалила експорт озброєнь та іншої військової техніки власного виробництва на суму 1,76 мільярда євро для таких країн, як Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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