Ситуація на ЗАЕС: експерти МАГАТЕ розповіли про вибухи вогню артилерії

Візит на сховище пального було відкладено через авіаналіт.

Ситуація на ЗАЕС: експерти МАГАТЕ розповіли про вибухи вогню артилерії
© Getty Images

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які знаходились продовж тижня на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій АЕС, заявили, що чули вибухи, ймовірно, від вогню артилерії. Про це йдеться у звіті Агентства від 28 березня, інформує ZN.ua.

"На ЗАЕС, найбільшій в Європі атомній електростанції, експерти МАГАТЕ, які працюють на майданчику, протягом останнього тижня продовжували щодня чути вибухи на різних відстанях від станції. За словами експертів, кілька разів звуки виходили, ймовірно, від артилерійського вогню. В ніч на 22 березня та вчора (27 березня - ред.) було чути вогонь зі стрілецької зброї неподалік", - повідомило Агентство.

Крім того, через близькість воєнних дій та повітряну тривогу експерти МАГАТЕ не змогли за графіком відвідати сховище сухого відпрацьованого пального.

"Вчора на місці спрацювала сигналізація про авіаційний наліт, що відклало запланований візит команди МАГАТЕ на сховище сухого відпрацьованого палива ЗАЕС до кінця дня", - йдеться у звіті.

Враховуючи дані, що наразі є у розпорядженні експертів, в МАГАТЕ стверджують, що наразі не виявлено проблем, пов'язаних із ядерною безпекою. Однак в той же час в організації наголосили, що окупанти досі не забезпечили своєчасний та належний доступ експертів до всіх зон, важливих для ядерної безпеки. Йдеться про деякі частини турбінних залів, ізольовальних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільного пункту 330 кВ на сусідній Запорізькій ТЕС.

Рада керуючих МАГАТЕ підтримала більшістю голосів розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, який закликає Росію терміново вивести свої війська та персонал із окупованої Запорізької атомної елетростанції та повернення її під повний контроль України.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Зеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямкуЗеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку
Британські танки Challenger не підходять для України, і ось докази — ForbesБританські танки Challenger не підходять для України, і ось докази — Forbes
Під час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУПід час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУ
Нацполіція: На сьогодні зниклими безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вважаються 50 150 людейНацполіція: На сьогодні зниклими безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вважаються 50 150 людей
Блок рекламы


Похожие новости
У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає ТуреччинуУ Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Туреччину
Персонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ ГроссіПерсонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ Гроссі
У Донецькій області виникала аварійна ситуація на вугільних підприємствах через обстріл РФУ Донецькій області виникала аварійна ситуація на вугільних підприємствах через обстріл РФ
Страйк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблемуСтрайк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблему
У Повітряних силах розповіли про нові тактичні прийоми росіянУ Повітряних силах розповіли про нові тактичні прийоми росіян
У ВМС розповіли, чому війська РФ постійно завдають авіаударів по острову ЗміїнийУ ВМС розповіли, чому війська РФ постійно завдають авіаударів по острову Зміїний
У ОП розповіли, коли хочуть провести нову зустріч щодо Формули мируУ ОП розповіли, коли хочуть провести нову зустріч щодо Формули миру
У ЗСУ розповіли, скільки окупанти за рік випустили дронів-камікадзе по УкраїніУ ЗСУ розповіли, скільки окупанти за рік випустили дронів-камікадзе по Україні
Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи в Севастополі: "Далі буде"Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи в Севастополі: "Далі буде"
Потужні вибухи пролунали в Севастополі, десятки поранених: "Пройшли ракети"Потужні вибухи пролунали в Севастополі, десятки поранених: "Пройшли ракети"
Последние новости
Подгружаем последние новости