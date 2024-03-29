Ситуація на ЗАЕС: експерти МАГАТЕ розповіли про вибухи вогню артилерії

Візит на сховище пального було відкладено через авіаналіт.

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які знаходились продовж тижня на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій АЕС, заявили, що чули вибухи, ймовірно, від вогню артилерії. Про це йдеться у звіті Агентства від 28 березня, інформує ZN.ua .

"На ЗАЕС, найбільшій в Європі атомній електростанції, експерти МАГАТЕ, які працюють на майданчику, протягом останнього тижня продовжували щодня чути вибухи на різних відстанях від станції. За словами експертів, кілька разів звуки виходили, ймовірно, від артилерійського вогню. В ніч на 22 березня та вчора (27 березня - ред.) було чути вогонь зі стрілецької зброї неподалік", - повідомило Агентство.

Крім того, через близькість воєнних дій та повітряну тривогу експерти МАГАТЕ не змогли за графіком відвідати сховище сухого відпрацьованого пального.

"Вчора на місці спрацювала сигналізація про авіаційний наліт, що відклало запланований візит команди МАГАТЕ на сховище сухого відпрацьованого палива ЗАЕС до кінця дня", - йдеться у звіті.

Враховуючи дані, що наразі є у розпорядженні експертів, в МАГАТЕ стверджують, що наразі не виявлено проблем, пов'язаних із ядерною безпекою. Однак в той же час в організації наголосили, що окупанти досі не забезпечили своєчасний та належний доступ експертів до всіх зон, важливих для ядерної безпеки. Йдеться про деякі частини турбінних залів, ізольовальних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільного пункту 330 кВ на сусідній Запорізькій ТЕС.

Рада керуючих МАГАТЕ підтримала більшістю голосів розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, який закликає Росію терміново вивести свої війська та персонал із окупованої Запорізької атомної елетростанції та повернення її під повний контроль України.