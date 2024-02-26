У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Туреччину
Російський диктатор планує приїхати до Анкари вже після переобрання.
Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що візит російського лідера до Туреччини відбудеться не раніше так званих "виборів президента". Про це
Речник російського президента зазначив, що до виборів візит Путіна до Анкари не відбудеться, пояснивши, що "до виборів у президента доволі стислий і напружений графік, і в пана Ердогана також".
"Але підготовка до контактів на найвищому рівні ведеться, ми про це неодноразово казали… Ці контакти відбудуться у той момент, коли це буде найкраще підходити за графіком обох президентів", – додав Пєсков.
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Путін відзначив високий авторитет Ердогана "у своїй країні та за кордоном, багаторічну державну діяльність на благо турецького народу і, зокрема, зміцнення позицій Туреччини на міжнародній арені". Підкреслений також істотний особистий внесок Ердогана в розвиток дружніх російсько-турецьких відносин.
"Підтверджено спільний настрій на їхнє подальше всебічне зміцнення", – йдеться в повідомленні прес-служби.
У ньому також зазначається, що було "домовлено про продовження контактів на різних рівнях".
Нагадаємо, що Ердоган та Путін востаннє зустрічались у Сочі на початку вересня 2023 року. Тоді лідери обговорювали майбутнє "зернової ініціативи", з якої Росія вийшла й почала наносити масовані удари по українській портовій інфраструктурі. Україна, за допомогою морських дронів, змогла витіснити російський флот із західної частини Чорного моря та відновила експорт – без згоди Росії та посередництва Туреччини й ООН.