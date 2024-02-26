У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Туреччину

Російський диктатор планує приїхати до Анкари вже після переобрання.

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Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що візит російського лідера до Туреччини відбудеться не раніше так званих "виборів президента". Про це повідомляє російський "Интерфакс", інформує ZN.ua .

Речник російського президента зазначив, що до виборів візит Путіна до Анкари не відбудеться, пояснивши, що "до виборів у президента доволі стислий і напружений графік, і в пана Ердогана також".

"Але підготовка до контактів на найвищому рівні ведеться, ми про це неодноразово казали… Ці контакти відбудуться у той момент, коли це буде найкраще підходити за графіком обох президентів", – додав Пєсков.

Також повідомляється , що Путін телефонував Ердогану для привітання з нагоди його 70-річчя.

Путін відзначив високий авторитет Ердогана "у своїй країні та за кордоном, багаторічну державну діяльність на благо турецького народу і, зокрема, зміцнення позицій Туреччини на міжнародній арені". Підкреслений також істотний особистий внесок Ердогана в розвиток дружніх російсько-турецьких відносин.

"Підтверджено спільний настрій на їхнє подальше всебічне зміцнення", – йдеться в повідомленні прес-служби.

У ньому також зазначається, що було "домовлено про продовження контактів на різних рівнях".