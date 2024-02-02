СБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстріл

Окупанти вчинили воєнні злочини у Броварському та Бучанському районах.

Вдалося встановити особи ще чотирьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період окупації Київщини, повідомляє Служба безпеки України, інформує ZN.ua .

Мова йде про:

?? ?майора Олександра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії;

?? ?майора Олексія Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини рф;

??? ?молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;

?? ?рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади росії.

У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів. Тоді росіяни масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.

За даними слідства, під час одного з таких "рейдів" у селі Богданівка фігуранти Булгаков та Васильєв наказали рядовому Шожоєву вивести місцевого жителя з власного будинку для допиту. Потім окупанти відвезли чоловіка до катівні, яку вони облаштували у захопленій школі. У застінках рашисти били потерпілого, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством. У такий спосіб окупанти намагались "вибити" з нього зізнання у причетності до руху опору в регіоні. Не отримавши "потрібних відповідей", Булгаков та Васильєв наказали Шожоєву продовжити катування чоловіка, "призначивши" йому 10 ударів палкою.

Ще один фігурант – Раднатаров у березні 2022 року схопив мешканця Бучі, зв’язав йому руки та вдягнув на голову мішок. Після цього рашист поставив постраждалого до стінки та приставив до його потилиці ствол автомата і перезаряджав затвор, імітуючи розстріл. Потім загарбник зняв з голови чоловіка мішок і став погрожувати йому сокирою та ножем. У разі відмови співпрацювати з окупантами, Раднатаров пригрозив чоловіку, що відрубає йому ногу або переріже горло. Однак російському військовому так і не вдалося зламати українця і змусити його допомагати окупантам. Після катувань він кинув пораненого посеред вулиці.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильєву, Булгакову та Шожоєву про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням). Крім того Раднатарову заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням). Тривають заходи для притягнення рашистів до відповідальності за вчинення воєнних злочинів.