Морпіхи із захопленого російського "Корнета" розстріляли ворожу баржу на Дніпрі

Українські морські піхотинці розстріляли ворожу баржу з росіянами на Дніпрі із захопленого російського трофея - протитанкового ракетного комплексу "Корнет", інформує Апостроф.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України у соцмережі Facebook.

Як зазначається, це вдалося зробити морпіхам 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Перед цим вони з’ясували, що противник використовує одну із барж на березі Дніпра. При цьому з капітанської рубки ворог веде спостереження за пересуванням українських військ і наводить цілі.

Після отриманої інформації остроградці "взялися за справу", вразивши противника із трофейної зброї.

"На задані позиції висунулися протитанкісти бригади. Вона двічі нанесли прицільне враження по капітанській вишці. Стріляли морпіхи з російського протитанкового комплексу "Корнет". Даний трофей вони здобули після деокупації правого берега Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями повідомлялось, що українські військові знищили вже 28 російських кораблів.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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Морпіхи із захопленого російського "Корнета" розстріляли ворожу баржу на ДніпріМорпіхи із захопленого російського "Корнета" розстріляли ворожу баржу на Дніпрі
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