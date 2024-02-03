Проросійського актора виключили із акторського складу «Білого лотоса»

З критикою вибору актора виступало МЗС України.

Мілош Бикович не зніметься у "Білому лотосі" © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Американський телеканал НВО вирішив виключити сербського актора Мілоша Боквіча, який підтримує Росію та отримав російський паспорт, із акторського складу третього сезону серіалу «Білий лотос». З критикою запрошення актора виступало Міністерство закордонних справ України, повідомляє Variety, інформує ZN.ua .

"Ми вирішили розійтися з Мілошем Биковичем, на роль підберуть іншого актора", - заявив представник HBO.

Сам Бикович заявив про те, що «проти нього розв'язано цілу кампанію», а також про те, що рішення НВО «створює тривожний прецедент, що затьмарює суть свободи творчості».

Нагадаємо, про те, що НВО включило до акторського складу серіалу Биковича, стало відомо 12 вересня. Це рішення викликало хвилю критики у соціальних мережах, користувачі звертали увагу каналу на те, що Бикович є явним прихильником президента країни-агресора Владіміра Путіна, за наказом якого розпочато повномасштабне вторгнення в Україну.

Пізніше до НВО звернулося й МЗС України. «HBO, для вас нормально працювати з людиною, яка підтримує геноцид та порушує міжнародне право?», - йшлося у повідомленні відомства.

До повідомлення також було прикріплено відео, в якому Бикович звертається до Путіна «ваша святість». МЗС також нагадав про те, що Бикович знімався у тимчасово окупованому Криму та підтримував його анексію.