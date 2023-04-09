У Естонії не виключили, що могли б придбати літаки F-16 для передачі Україні

Поки балтійська держава не має таких винищувачів.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу не виключив, що його держава могла б придбати винищувачі F-16 американського виробництва, аби згодом передати їх Україні, у інтерв’ю Kyiv Independent, інформує ZN.ua.

У Естонії не виключили, що могли б придбати літаки F-16 для передачі Україні
© Lockheed Martin

На думку політика, таке рішення буде "дуже розумним". Він висловив жаль, що Естонія поки не має бойових літаків F-16, а також танків і ракет більшої дальності для відправки українським захисника. За словами Рейнсалу, його країна "з гордістю" надала б їх нашій державі за наявності.


Максим Царук, ZN.ua





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