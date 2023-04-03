Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу

Нідерланди завершили інтеграцію своїх бригад сухопутних військ до складу німецької армії. Дві країни об'єднують свої військові сили на тлі посилення безпекових загроз в регіоні після вторгнення Росії в Україну.

Нещодавно пройшла церемонія офіційної інтеграції 13-ї легкої бригади Нідерландів в структуру 10-ї танкової дивізії армії Німеччини. Вона відбулася у четвер, 30 березня, у Файтсгехгаймі, Баварія. Про це повідомляє сайт Міноборони Нідерландів.

“Завдяки цій співпраці ми зміцнюємо нашу бойову силу і збільшуємо спроможність діяти разом. Це сприяє зміцненню НАТО та зміцненню ЄС”, – заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

В цілому сухопутні сили Нідерландів мають три бойові бригади, дві з яких інтегрували в структуру німецького війська раніше. Тепер 13-та легка бригада армії Нідерландів, яка базується в Ойрсхоті й складається з 3000 солдатів, підпорядковуватиметься командуванню Бундесверу.