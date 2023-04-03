Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу

Вони стали частиною німецьких збройних сил.

Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
© vpleny.ru

Нідерланди завершили інтеграцію своїх бригад сухопутних військ до складу німецької армії. Дві країни об'єднують свої військові сили на тлі посилення безпекових загроз в регіоні після вторгнення Росії в Україну.

Нещодавно пройшла церемонія офіційної інтеграції 13-ї легкої бригади Нідерландів в структуру 10-ї танкової дивізії армії Німеччини. Вона відбулася у четвер, 30 березня, у Файтсгехгаймі, Баварія. Про це повідомляє сайт Міноборони Нідерландів.

“Завдяки цій співпраці ми зміцнюємо нашу бойову силу і збільшуємо спроможність діяти разом. Це сприяє зміцненню НАТО та зміцненню ЄС”, – заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

В цілому сухопутні сили Нідерландів мають три бойові бригади, дві з яких інтегрували в структуру німецького війська раніше. Тепер 13-та легка бригада армії Нідерландів, яка базується в Ойрсхоті й складається з 3000 солдатів, підпорядковуватиметься командуванню Бундесверу.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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