Ввести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони Італії

"Франція і Польща можуть говорити від себе, а не від імені НАТО".

Ввести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони Італії
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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що його країна не підтримує введення іноземних військ на територію України. Про це повідомляє La Stampa, інформує ZN.ua.

"Франція і Польща можуть говорити від себе, а не від імені НАТО, яке від початку формально і добровільно залишалося поза війною в Україні. Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни", – зазначив Крозетто.

За його словами, перетворення Росії на військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО у військовому виробництві.

Водночас глава італійського Міноборони переконаний, Україна має рацію щодо того, що постачання зброї Заходу відбуваються повільно.

"Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", – сказав міністр.

Він також додав, що Захід повинен надати Україні всю можливу підтримку, але не виключати інший можливий спосіб вирішення конфлікту, "активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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Ввести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони ІталіїВвести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони Італії
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