Молдова остаточно визначилась яка мова є в країні державною

Відповідне рішення ухвалив Конституційний Суд

Молдова остаточно визначилась яка мова є в країні державною
© Curtea Constitu?ional?/constcourt.md

Мова, яка є державною в Республіці Молдова, є румунська. Відповідне рішення ухвалив Конституційний Суд країни, поклавши край багаторічним дискусіям з цього питання. Про це повідомляє офіційний сайт КС Молдови, інформує ZN.ua.

Питання у Конституційному Суді розглядалось після подання трьох депутатів молдовського парламенту. Автори звернення до КС вважали, що законодавство, який визначає румунську мову державною, не є конституційним.

Конституційний суд Молдови у своєму рішенні вказав, що суд ухвалював рішення виключно у межах юридичної компетенції та відповідності закону конституційним положенням і жодним чином не намагається стати суб'єктом політичних дискусій.

В прес-релізі Конституційного Суду вказано, що стаття 13 Конституції визнає і забезпечує охорону наступним цінностям – офіційний характер румунської мови, як державної, право на функціонування інших мов. “Отже, Суд підтвердив відповідність вимогам конституційної практики у формулюванні тексту Конституції: «Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова, що діє на основі латинського алфавіту», – зазначено у пресрелізі суду.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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