Омбудсмена РФ Москалькову виключили з Європейської мережі інституцій з прав людини

Подібне рішення ухвалили вперше за історію об’єднання.

Європейська мережа національних інституцій з прав людини ENNHRI вирішила виключити зі свого складу інституцію уповноваженої з прав людини Росії Татьяни Москалькової. Підставою стало те, що російська омбудсмен діяла всупереч меті, визначеній статутом об’єднання, повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець, інформує ZN.ua .

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"В голосуванні взяли участь члени ENNHRI із статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об’єднання, коли виключають одного із членів", – написав він у Telegram .

Лубінець додав, що до ухвалення рішення про виключення Москалькової з організації вона виступила із заявою про нібито самостійний вихід з ENNHRI, "напевно передчуваючи негативний результат". У зверненні діячка також повторювала російські пропагандистські наративи про нібито "біолабораторії США " на території України й заявляла про порушення прав людини під час протестів у Франції.

"Росія не звертає уваги на порушення прав людини з їхнього боку: вбиває, обстрілює ракетами мирні міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права тому і має бути виключена зі всіх міжнародних організацій. Світ бачить правду і робить висновки", – додав Лубінець.

Омбудсмен України подякував колегам за голосування щодо виключення Москалькової з Європейської мережі національних інституцій з прав людини.