Омбудсмена РФ Москалькову виключили з Європейської мережі інституцій з прав людини

Подібне рішення ухвалили вперше за історію об’єднання.

Європейська мережа національних інституцій з прав людини ENNHRI вирішила виключити зі свого складу інституцію уповноваженої з прав людини Росії Татьяни Москалькової. Підставою стало те, що російська омбудсмен діяла всупереч меті, визначеній статутом об’єднання, повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець, інформує ZN.ua.

Омбудсмена РФ Москалькову виключили з Європейської мережі інституцій з прав людини
© Wikimedia commons

"В голосуванні взяли участь члени ENNHRI із статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об’єднання, коли виключають одного із членів", – написав він у Telegram.

Лубінець додав, що до ухвалення рішення про виключення Москалькової з організації вона виступила із заявою про нібито самостійний вихід з ENNHRI, "напевно передчуваючи негативний результат". У зверненні діячка також повторювала російські пропагандистські наративи про нібито "біолабораторії США" на території України й заявляла про порушення прав людини під час протестів у Франції.

"Росія не звертає уваги на порушення прав людини з їхнього боку: вбиває, обстрілює ракетами мирні міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права тому і має бути виключена зі всіх міжнародних організацій. Світ бачить правду і робить висновки", – додав Лубінець.

Омбудсмен України подякував колегам за голосування щодо виключення Москалькової з Європейської мережі національних інституцій з прав людини.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Вища рада правосуддя звільнила шість суддівВища рада правосуддя звільнила шість суддів
Під час окупації став «поліцейським народної міліції»: На 12 років за ґрати відправили колаборанта з ІзюмаПід час окупації став «поліцейським народної міліції»: На 12 років за ґрати відправили колаборанта з Ізюма
США оголосили журналіста Гершковича неправомірно затриманимСША оголосили журналіста Гершковича неправомірно затриманим
Правоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із БахмутаПравоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із Бахмута
У Великій Британії почастішали передчасні смерті: як виправити статистику – The EconomistУ Великій Британії почастішали передчасні смерті: як виправити статистику – The Economist
У Естонії не виключили, що могли б придбати літаки F-16 для передачі УкраїніУ Естонії не виключили, що могли б придбати літаки F-16 для передачі Україні
США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен МакколСША готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
Ще одна громада Хмельниччини відмовилася від УПЦ МП. У Московського патріархату забрали права на користування землеюЩе одна громада Хмельниччини відмовилася від УПЦ МП. У Московського патріархату забрали права на користування землею
США відправили підводний човен на Близький Схід для "демонстрації сили"США відправили підводний човен на Близький Схід для "демонстрації сили"
Наводив ракети на школи Миколаєва: Суд відправив за ґрати ще одного зрадникаНаводив ракети на школи Миколаєва: Суд відправив за ґрати ще одного зрадника
Последние новости
Подгружаем последние новости