В одному з київських монастирів затримали проросійського блогера: фото

Нещодавно в Києві затримали пропагандистку РФ, а одному зі столичних монастирів затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Апостроф.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ, провадячи підривну діяльність проти України. Зокрема, він готував і надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди.

Його статті розміщувалися на російських сайтах та активно "розганялися" пропагандистами. У них зрадник заперечував існування українського народу та України як держави, негативно висловлювався про українську мову та культуру. Водночас він звеличував і героїзував Росію та її президента.

Експертиза підтвердила, що ці публікації містили заклики до насильства, расової, національної чи релігійної ненависті та дискримінації. Вони негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та загрожували національній безпеці.

У серпні 2022 року блогеру повідомили про підозру у державній зраді. Після цього він втік і був оголошений у розшук. Його знайшли та затримали на території одного з монастирів УПЦ (МП) у Києві, де він ховався. Підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – утримання під вартою.

Як повідомив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, йдеться про "журналіста" Дмитра Скворцова. Він опублікував фото затримання, де видно обличчя затриманого.


Олена Руденко, Апостроф





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