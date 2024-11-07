ТЦК оголосив у розшук блогера Стерненка

Волонтер та блогер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався про те, як перебуває у розшуку, який подав Приморський територіальний центр комплектації. Проте зауважує, що інформації щодо цього у застосунку "Резерв+" немає.

Про це він написав на персональній сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

Наголошує, що дізнатись цю інформацію зміг від підсанкційного проросійського видання "Страна.ua":

"Учора із великим подивом дізнався, що я, виявляється, у розшуку. Дізнався не від правоохоронців, а від забороненої в Україні проросійської помийки «страна» та раша тудей".

За словами Стерненка, у розшук нібито подав Приморський територіальний центр комплектації: "Нібито у розшук мене подав Приморський територіальний центр комплектації, переслав документ у поліцію, а поліція вже повідомила не мене, а росіян та агентуру. Прекрасні союзники".

Блогер вказав, що після перевірки інформації у "Резерв+" не виявив ніякого статусу розшуку.

"Зайшов у Резерв+, там ніякого розшуку нема. Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У Резерв+ ще в травні вказав свою адресу у Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою", - додає він.

Також зауважує, що у день нібито оголошення у розшук він перебував на зустрічі в Міністерстві оборони: "Через день на ще одній. Словом, поводився як той, хто переховується, ага".

В результаті Сергій Стерненко вказує: "Будемо розбиратися з цією цікавою ситуацією. Але вже є підстави вважати, що це може бути «привіт» від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові. Або комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та проєкти по знищенню російських розвідувальних та ударних БПЛА".

Він вважає сам факт зливів через росіян та агентуру показовим: "Але сам факт зливів через росіян та агентуру – показовий. Палитесь, панове".