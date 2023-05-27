Байден офіційно оголосив кандидата на заміну Марку Міллі

Кандидатуру нового очільника генштабу має затвердити Сенат.

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про заміну очільника генерального штабу США, повідомляє CNN. Місце Марка Міллі займе генерал Чарльз Браун, інформує ZN.ua.

Байден офіційно оголосив кандидата на заміну Марку Міллі
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У своїй промові Байден подякував Міллі за службу Сполученим Штатам протягом тривалого часу і наголосив, що розраховує продовжити співпрацю з ним у майбутньому.

Представляючи нового начальника штабу, Байден сказав, що «не може уявити нікого, хто б краще підходив або був більш кваліфікованим для керівництва нашими силами».

«Генерал Браун — воїн, що походить із гордого роду воїнів. Його батько, полковник армії США, Сі К'ю Браун, служив у В'єтнамі. Його дід, старший сержант армії США. Роберт Браун-молодший очолював відокремлений підрозділ у Другій світовій війні», – сказав Байден, додавши, що Браун є «безстрашним лідером і непохитним патріотом».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів є найвищим військовим офіцером країни, який виконує функції головного військового радника президента Сполучених Штатів, міністра оборони та Ради національної безпеки. Марк Міллі обіймав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року.

У 2020 році Браун став першим темношкірим керівником військової служби в історії США. Він був затверджений на посаді головнокомандувача ВПС 98 голосами проти.

Якщо його кандидатуру схвалить Сенат, генерал стане другим темношкірим військовим, який обійме посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів після генерала Коліна Пауелла, який обіймав її з 1989 по 1993 рік.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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