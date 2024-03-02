Байден підписав тимчасовий законопроект про продовження терміну фінансування уряду

Законодавці мають кілька тижнів для виходу з глухого кута.

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Президент США Джо Байден підписав законопроект про фінансування уряду, який відтерміновує загрозу його закриття на кінець місяця і дає законодавцям час для узгодження угод про витрати, повідомляє The Hill, інформує ZN.ua .

Президент підписав тимчасовий законопроект, який продовжує фінансування міністерств сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлово-комунального господарства, у справах ветеранів, енергетики, юстиції, торгівлі, енергетики та інших відомств до 8 березня.

«Ця двопартійна угода запобігає руйнівному закриття уряду і дає Конгресу більше часу для роботи над законопроектами про фінансування на цілий рік. Це хороша новина для американського народу. Але я хочу чітко заявити: це короткострокове, а не довгострокове рішення», — йдеться у заяві Байдена.

Він наголосив, що у найближчі дні Конгрес повинен виконати свою роботу і прийняти законопроекти про фінансування на цілий рік.

«А республіканці в Палаті представників повинні прийняти двопартійний законопроект про національну безпеку, який вже пройшов Сенат з переважною двопартійною підтримкою і пройде Палату представників, якщо його буде винесено на голосування», — додав президент.

Законопроект про національну безпеку включає мільйони доларів для України в її війні проти Росії, а також фінансування Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників.

У четвер сенатори проголосували за схвалення заходів з фінансування уряду за кілька годин після того, як Палата представників переважною більшістю проголосувала за прийняття цього законопроекту.

Законодавці матимуть час до 22 березня, щоб завершити фінансування на 2024 фінансовий рік Пентагону, законодавчої гілки влади і закордонних операцій, а також міністерств праці, охорони здоров'я і соціальних служб, освіти, Державного департаменту і внутрішньої безпеки.

Хоча законодавці заявляють, що вони домовилися щодо шести законопроектів про асигнування, які мають бути прийняті наступного тижня, розбіжності залишаються щодо інших півдюжини заходів, які включають більш суперечливі законодавчі акти, що фінансують такі відомства, як Пентагон і Міністерство внутрішньої безпеки.

Остаточні угоди про фінансування мають пройти контрольований Демократичною партією Сенат і контрольовану Республіканською партією Палату представників, де деякі консервативні члени вимагають внесення до законопроектів про фінансування суперечливих політичних доповнень.