Палата представників США відхилила законопроект Маккарті для уникнення припинення роботи уряду

Шатдаун може початись вже із неділі.

Палата представників відхилила підтриманий спікером Кевіном Маккарті захід, покликаний уникнути шатдауну, повідомляє CBSNews, інформує ZN.ua.

Палата представників США відхилила законопроект Маккарті для уникнення припинення роботи уряду
© Drew Angerer

Припинення роботи уряду змусило б мільйони федеральних службовців піти у відпустку, бути звільненими або продовжувати працювати без оплати. У справу довелося втрутитися навіть Байдену, котрий присоромив законодавців, заявивши, що без грошей залишаться американські військовослужбовці. При цьому ухвалення тимчасового фінансування, запропонованого Маккарті, скоротило б фінансування внутрішньоамериканських програм на 30%.

Законопроект передбачав також закладені до бюджету $6,1 млрд, які мають піти на допомогу Україні, включаючи $4,5 млрд на оборонні витрати та понад 1,6 мільярда – на економічну підтримку.

165 -сторінковий законопроект був провалений 198 голосами проти 232. Двадцять один республіканець приєднався до демократів у голосуванні проти закону.

Тепер черга за Сенатом, де розглядають власний законопроект, що включає $6,1 млрд допомоги Україні. Голосування відбудеться у суботу вранці.

Шанси на те, що цей варіант потім пройде Палату представників дуже невеликі, оскільки республіканська більшість виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо.

Якщо жоден із проектів не отримає підтримки, опівдні неділі розпочнеться шатдаун — зупинка роботи федеральних органів влади.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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