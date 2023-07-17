США попередили РФ про наслідки у разі припинення зернової угоди
Про наміри Кремля ніхто не знає.
Білий дім готовий до ситуації, якщо Росія не продовжуватиме на новий термін чорноморську зернову ініціативу. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван в ефірі телеканалу
Він вказав на те, що на сьогодні невідомо реальні наміри Крмеля щодо угоди, однак вихід з неї дорого обійдеться Росії.
«Якщо вони справді вийдуть з цієї угоди, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення того, щоб країни Глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії могли отримати продовольство, якого вони потребують за доступними цінами. І я думаю, що надалі це призведе до величезних дипломатичних втрат для Росії. Тож Владіміру Путіну доведеться зробити вибір», - сказав він.
Салліван додав, що триває співпраця з українського владою з цього питання.
В рамках зернової угоди, термін якої спливає 17 липня, з порту Одеси в неділю вийшло останнє судно.
Турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 т кукурудзи й 15 300 т ріпаку до Нідерландів. З початку липня з чорноморських портів вийшло шість суден із 215 тис. т агропродукції.
Росія припинила реєструвати нові кораблі з зерном із 27 червня. В ООН очікують, що Росія погодиться на продовження угоди.
У п'ятницю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розмовляв з Путіним і впевнений, що той погодиться із продовженням угоди.