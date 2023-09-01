ООН представила Росії пропозиції щодо відновлення зернової угоди

При їх підготовці брали до уваги запити Росії.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш у адресованому міністрові закордонних справ РФ Сєргєю Лаврову листі запропонував «низку конкретних пропозицій» щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, пише CNN , інформує ZN.ua .

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За словами Гутерріша, відновити зернову угоду є надзвичайно важливим завданням, оскільки вона сприяє цілям ООН щодо забезпечення продовольчої безпеки, зокрема зниженню цін і створенню умов для доступу до глобальних ринків багатьох країн, а надто — країн, що розвиваються.

Гутерріш наголосив, що при підготовці пропозицій в ООН «взяли до уваги запити Росії».

«У нас є конкретні рішення для розв'язання проблем, які дозволять більш ефективний доступ російського продовольства і добрив на світові ринки за адекватними цінами», — підкреслив він.

Генсек додав, що вважає, що надана ООН пропозиція може стати основою для відновлення Чорноморської зернової ініціативи та її стабільної роботи.

«Ми не можемо мати угоду, яка працює від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і що працює на благо всіх», — сказав Гутерреш.