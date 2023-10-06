Міноборони Німеччини: Країна наразі має 12 систем ППО Patriot, одну з яких передадуть Україні
Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв надати одну систему протиповітряної оборони нашій державі.
Речник Міністерства оборони ФРН Мітко Мюллер, що наразі держава має 12 систем протиповітряної оборони Patriot, одну з яких федеральний канцлер Олаф Шольц пообіцяв напередодні президенту України Володимиру Зеленському, щоб Україна змогла протистояти російським ракетним ударам.
"У Бундесверу, станом на тепер, є 12 систем, без урахування тієї, яка була передана Україні навесні цього року", – зазначив спікер Міноборони.
За його словами, в це число, однак, входять три системи, які наразі розміщені в Польщі для підсилення ППО країни-союзника.
Він зауважив, що наразі "немає даних" щодо того, чи є часові обмеження щодо системи Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Україні під час зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом України Володимиром Зеленським. Офіцер додав, що деталі пакету будуть оприлюднені тоді, коли будуть остаточно узгоджені.
Представник відомства нагадав, що наступного тижня відбудуться зустрічі у форматі "Рамштайн" і зустріч міністрів оборони ЄС, на яких ця тема обговорюватиметься. – додав Мюллер.
Нагадаємо, вперше про передачу Україні ППО Patriot заявили Сполучені Штати Америки у грудні 2022 року.