Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку Ізраїлю

Це перший документ, ухвалений після розблокування роботи органу.

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку Ізраїлю у війні проти ХАМАС, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку Ізраїлю
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

Це стало першим рішення, яке Палата ухвалила після обрання спікером Майка Джонсона. Досі упродовж трьох тижнів робота органу була заблокована.

За резолюцію проголосували 412 законодавців. Проти виступили дев'ять демократів і один республіканець. Ще шість конгресменів утримались.

Раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити пакет додаткового фінансування для Ізраїлю та України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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