Це перший документ, ухвалений після розблокування роботи органу.

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку Ізраїлю у війні проти ХАМАС, повідомляє CNN, інформує ZN.ua .

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Це стало першим рішення, яке Палата ухвалила після обрання спікером Майка Джонсона. Досі упродовж трьох тижнів робота органу була заблокована.

За резолюцію проголосували 412 законодавців. Проти виступили дев'ять демократів і один республіканець. Ще шість конгресменів утримались.