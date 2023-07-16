Загарбники залучають молодь до роботи в окупаційних “адміністраціях” — ЦНС

Ворог намагається заповнити дефіцит кадрів в окупаційних “органах”.

Росіяни залучають молодь до роботи в загарбницьких “адміністраціях” на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники залучають молодь до роботи в окупаційних “адміністраціях” — ЦНС
© Минобороны РоSSии/t.me

Зокрема, кремлівські політтехнологи на тимчасово окупованих територіях запустили кампанію з популяризації «державної» та «муніципальної» служби серед населення віком від 18 до 35 років. Загарбники намагаються заповнити дефіцит кадрів в окупаційних “адміністраціях”.

Програму окупанти назвали «ГосСтарт», а розробляли її за розпорядженням заступника глави управління президента Росії із внутрішньої політики Грачова Євгенія Ніколаєвіча.

Процес курує федеральне агентство РФ у справах молоді «Росмолодежь».

Згідно з планами росіян, на початковому етапі молодь залучають до «молодіжних рад» та стажування в окупаційних “органах”. Після цього, з отриманням паспорта РФ та спецперевірки людей влаштовують на роботу.

ЦНС нагадує, що робота в окупаційних “органах” розцінюється як колабораційна діяльність та передбачає кримінальну відповідальність.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські спецслужби перевіряють колаборантів. Зрадників допитують, чи є у них рідні на підконтрольній уряду України території, запитують цю інформацію і про колег.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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