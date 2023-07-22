Російські загарбники вивезли ще сто українських дітей до РФ — ЦНС

Росіяни будуть зомбувати дітей лекціями про “СВО” та псевдоісторією у путінському варіанті.

Російські загарбники активно проводять політику асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях та знищення їх самоідентифікації. Зокрема, окупанти вивезли до РФ ще сто дітей, повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни відправили дітей у табори для участі в культурно-освітніх заходах. Дітей вивезли з Каланчака Херсонщині до санаторію “Лєсная сказка” у Саранську, Мордовія.

Дітям будуть проводити лекції про “СВО” та їх приналежність до РФ. Також розповідатимуть псевдоісторію в путінському варіанті, а ще будуть виступати “актори” РФ та проводити навчання російської літератури.

Нещодавно у Совфеді РФ зізналися, що Росія за останні роки війни проти України викрала 700 тисяч українських дітей. Щоправда, у Москві депортацію та викрадення українських дітей не втомлюються називати їх «порятунком». МКС видав ордер на арешт президент РФ Владіміра Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей. Такий самий ордер видали й стосовно уповноваженої з прав дитини РФ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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