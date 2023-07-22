Російські загарбники вивезли ще сто українських дітей до РФ — ЦНС

Росіяни будуть зомбувати дітей лекціями про “СВО” та псевдоісторією у путінському варіанті.

Російські загарбники активно проводять політику асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях та знищення їх самоідентифікації. Зокрема, окупанти вивезли до РФ ще сто дітей, повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни відправили дітей у табори для участі в культурно-освітніх заходах. Дітей вивезли з Каланчака Херсонщині до санаторію “Лєсная сказка” у Саранську, Мордовія.

Дітям будуть проводити лекції про “СВО” та їх приналежність до РФ . Також розповідатимуть псевдоісторію в путінському варіанті, а ще будуть виступати “актори” РФ та проводити навчання російської літератури.