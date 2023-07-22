Російські загарбники вивезли ще сто українських дітей до РФ — ЦНС
Росіяни будуть зомбувати дітей лекціями про “СВО” та псевдоісторією у путінському варіанті.
Російські загарбники активно проводять політику асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях та знищення їх самоідентифікації. Зокрема, окупанти вивезли до РФ ще сто дітей,
Росіяни відправили дітей у табори для участі в культурно-освітніх заходах. Дітей вивезли з Каланчака Херсонщині до санаторію “Лєсная сказка” у Саранську, Мордовія.
Дітям будуть проводити лекції про “СВО” та їх приналежність до РФ. Також розповідатимуть псевдоісторію в путінському варіанті, а ще будуть виступати “актори” РФ та проводити навчання російської літератури.
Нещодавно у Совфеді РФ зізналися, що Росія за останні роки війни проти України викрала 700 тисяч українських дітей. Щоправда, у Москві депортацію та викрадення українських дітей не втомлюються називати їх «порятунком». МКС видав ордер на арешт президент РФ Владіміра Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей. Такий самий ордер видали й стосовно уповноваженої з прав дитини РФ.