Під час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУ
Потім відео з ними намагалася використати російська пропаганда.
Під час відходу ЗСУ з Авдіївки у Донецькій області у російський полон потрапили 25 українських захисників, розповів головком Олександр Сирський. Під час інтерв'ю
До того ж там була суттєва перевага росіян серед особового складу, нестача боєприпасів та постійні бомбардування КАБами. Останні "порушили цілісність оборони".
"На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це — війна…, — наголосив Сирський. — Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців".