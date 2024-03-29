Під час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУ

Потім відео з ними намагалася використати російська пропаганда.

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Під час відходу ЗСУ з Авдіївки у Донецькій області у російський полон потрапили 25 українських захисників, розповів головком Олександр Сирський. Під час інтерв'ю "Укрінформу" він зауважив, що з цього міста захисники відійшли, аби уникнути оперативного оточення, інформує ZN.ua .

До того ж там була суттєва перевага росіян серед особового складу, нестача боєприпасів та постійні бомбардування КАБами. Останні "порушили цілісність оборони".

"На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це — війна…, — наголосив Сирський. — Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців".