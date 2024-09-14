Волонтери фонду «RAZOM» потрапили під обстріл КАБами на Сумщині

Зранку 13 вересня, волонтери благодійного фонду «Разом для України» під час розвантаження гуманітарного вантажу для Ямпільської лікарні на Сумщині, потрапили під масований обстріл населеного пункту КАБами. Зокрема дві авіабомби розірвалися буквально в 100 метрах від лікарні.

Про це повідомляється на сторінці фонду у Facebook, інформує Апостроф .

Волонтери та персонал лікарні залишилися без серйозних ушкоджень, проте в самій будівлі медичного закладу вилетіли шибки, а автомобільна техніка та гуманітарна допомога були посічені уламками.

Після обстрілу до лікарні почали звозити поранених місцевих, серед яких були переважно жінки, діти та люди похилого віку, яким надавали допомогу в екстремальних умовах у підвальних приміщеннях.

Смт. Ямпіль знаходиться у Шостинському районі Сумської області, на відстані 12 км від російського кордону. За словами місцевих мешканців, такі обстріли керованими авіабомбами відбуваються ледь не щодня.

Після загострення ситуації на Курщині та прикордонні Сумщини, БФ «Разом для України» започаткував міні-програму із забезпечення лікарень Сумщини необхідними медикаментами, ортопедичним засобами та розхідними матеріалами. Включно із сьогоднішньою доставкою в Ямпіль та попередніми доставками у медичні заклади Сум, Хотіні, Шостки та Глухова, благодійним фондом було доставлено близько 10 тон гуманітарної допомоги, загальною вартістю у 8 млн грн.

Нагадаємо, раніше окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Донецькій області, внаслідок чого троє працівників Червоного Хреста загинули, а двоє зазнали поранень.