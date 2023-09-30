Від російських обстрілів в Україні постраждало майже 40 оборонних підприємств — Шмигаль

Україна співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки.

Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що унаслідок російських ударів по Україні постраждало 37 оборонних підприємств, інформує "Радіо Свобода".

"Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення. Російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує виробництва озброєння та військової техніки", - розповів прем'єр на Форумі оборонних індустрій, інформує ZN.ua.

За його словами, наша країна співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки та опрацьовує питання щодо створення на території України замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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