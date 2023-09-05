Рада звільнила Умєрова з посади глави Фонду держмайна

Очікується, що Умєрова призначать на головну посаду оборонного відомства.

Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади глави Державного фонду майна. Таке рішення народні депутати ухвалили під час засідання, 5 вересня.

Заяву про звільнення Умеров написав напередодні, 4 вересня.Фонд держмайна він очолював з 7 вересня 2007 року. До цього призначення він був народним депутатом від партії «Голос».

Поки Умєров очолював ФДМУ, там провели організаційну реформу. Після неї лунали заяви, що «завдяки змінам законодавства Фонд вперше в історії України працює незалежно». Зокрема ФДМУ став єдиною юридичною особою, без 12 самостійних осередків у регіонах, та створив Офіс цифрової трансформації, який, серед іншого, працює над розробкою Єдиного реєстру державної власності.

Умєров був ініціатором створення при ФДМУ «Земельного банку», Єдиного реєстру держвласності та Суверенного фонду.

Очікується, що Умєрова призначать міністром оборони замість Олексія Резнікова. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що в парламенті очікують отримати 226 необхідних голосів за таке призначення.

Як зазначав журналіст Юрій Бутусов, його на посаду просував керівник офісу президента Андрій Єрмак, який фактично курує Міноборони. Він зазначив, що Умєров далека від війни людина, яка не має необхідних для роботи міністерства у час війни навичок та знань, тому знадобиться дорогоцінний час, аби він їх набув. Водночас зміна міністра на певний час захистить Зеленського від корупційних скандалів обіцянками, що новий міністр вирішить старі проблеми.