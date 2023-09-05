Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони

Такому рішенню передував не один корупційний скандал, у який Резніков разом з Міноборони потрапили з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Верховна Рада проголосувала за відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Таке рішення підтримали 327 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Заяву про звільнення з посади Резніков написав напередодні, 4 вересня. Тоді ж парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 16 голосами підтримав його відставку. Ще двоє членів комітету утримались.

Повідомлялося, що Резнікова можуть призначити послом у Великій Британії.

При цьому очолити Міноборони тепер може глава Фонду державного майна Рустем Умєров. Останній, як і Резніков, 4 вересня написав заяву про звільнення зі своєї посади.

Олексій Рєзніков до призначення 4 листопада 2021 року міністром оборони очолював міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та був віцепрем'єр-міністром. З вересня 2019 року Резніков як представник України входив до підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи врегулювання ситуації на Донбасі, інформує ZN.ua.

До призначення на посаду на урядовому рівні був заступником голови Київської міськадміністрації та заступником міського голови, секретарем Київської міської ради. Чутки про можливе звільнення Резнікова ходили влітку 2022 року. Тоді співрозмовники різних ЗМІ заявляли, що він “некомфортно почувається в міноборони”, яке очолив перед повномасштабним російським вторгненням.

До призначення міністром оборони у гучних скандалах Олексій Резніков не фігурував, але на посаді секретаря Київради відзначився тим, що вчасно проштовхував потрібні рішення і вмів зволікати з ухваленням незручних для влади.

Але очолюючи Міноборони, Резніков разом із оборонним відомством встиг кілька разів з початку повномасштабного російського вторгнення стати фігурантом скандалів про зловживання та корупцію. При цьому сам міністр спочатку все заперечує, однак згодом правоохоронні органи повідомляють про слідчі дії, які підтверджують факти зловживань.

Так, після розслідування Юрія Ніколова, яке оприлюднило ZN.UA, вибухнув скандал із золотими «яйцями по 17 гривень», які закуповувало міністерство. В результаті антикорупційний комітет Ради у співпраці з Центром протидії корупції та іншими партнерами домігся ухвалення закону, який і відкрив частину інформації про неозброєнні закупівлі, а саме ціни за одиницю товару.

Водночас у нещодавньому розслідуванні “Хороша і погана новини про корупцію в Міноборони” Юрій Ніколов та Віталій Кононученко розповіли, що восени 2022 року Міноборони України закупило куртки та шоломи для ЗСУ за завищеною втричі ціною. При цьому замість зимового одягу в країну зайшов літній. Міністр офіційно заперечує цю інформацію та навіть запропонував парі журналістам.





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