Рада змінить голову АМКУ, але Фонд держмайна Піщанська не очолить

Вакансія на разі залишається вільною.

До Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської, яка за попердніми прогнозами мала замінити Рустема Умєрова на посаді голови Фонду державного майна україни, заявив у вівторок голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, інформує ZN.ua .

«Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали», - написав він.

Арахамія додав, що наступного дня розглядатимуть призначення на посаду голови АМКУ керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

А от посада голови Фонду державного майна України, за його словами, поки залишається без призначення.

Депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив у свою чергу, що голова АМКУ Ольга Піщанська відмовилася переходити на посаду голови Фонду держмайна, тому на Банковій розглядають інші кандидатури на посаду, але 100% затвердженої немає, тому призначення керівника поки відкладається на кілька тижнів.

«Ольгу Піщанську все ж таки звільняють з АМКУ. Заява вже є. Відмовляти не прийнято у команді. А на ФДМУ її не призначають, тому що Піщанська відмовилась. Розглядається інший кандидат», - додав Железняк після повідомлення Арахамії.

Павло Кириленко очолює Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію з 5 липня 2019 року.

З 2008 року працював в органах прокуратури Донецької області, Криму та Генпрокуратури України. З вересня 2017 року був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.