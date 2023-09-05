Рада змінить голову АМКУ, але Фонд держмайна Піщанська не очолить

Вакансія на разі залишається вільною.

До Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської, яка за попердніми прогнозами мала замінити Рустема Умєрова на посаді голови Фонду державного майна україни, заявив у вівторок голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, інформує ZN.ua.

Рада змінить голову АМКУ, але Фонд держмайна Піщанська не очолить

«Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали», - написав він.

Арахамія додав, що наступного дня розглядатимуть призначення на посаду голови АМКУ керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

А от посада голови Фонду державного майна України, за його словами, поки залишається без призначення.

Депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив у свою чергу, що голова АМКУ Ольга Піщанська відмовилася переходити на посаду голови Фонду держмайна, тому на Банковій розглядають інші кандидатури на посаду, але 100% затвердженої немає, тому призначення керівника поки відкладається на кілька тижнів.

«Ольгу Піщанську все ж таки звільняють з АМКУ. Заява вже є. Відмовляти не прийнято у команді. А на ФДМУ її не призначають, тому що Піщанська відмовилась. Розглядається інший кандидат», - додав Железняк після повідомлення Арахамії.

Павло Кириленко очолює Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію з 5 липня 2019 року.

З 2008 року працював в органах прокуратури Донецької області, Криму та Генпрокуратури України. З вересня 2017 року був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Піщанську звільнено із посади голови АМКУПіщанську звільнено із посади голови АМКУ
Рада звільнила Умєрова з посади глави Фонду держмайнаРада звільнила Умєрова з посади глави Фонду держмайна
Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборониРада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
У МЗС прокоментували рішення Нобелівського фонду повернути на вручення послів з Білорусі та РосіїУ МЗС прокоментували рішення Нобелівського фонду повернути на вручення послів з Білорусі та Росії
Експерт: Крим — вирішальний у війні. Знищення Керченського мосту змінить правила гри для КремляЕксперт: Крим — вирішальний у війні. Знищення Керченського мосту змінить правила гри для Кремля
Рада затвердила закон про відновлення фінансової звітності партійРада затвердила закон про відновлення фінансової звітності партій
В Києві затримали голову ВЛК одного із військкоматів КиєваВ Києві затримали голову ВЛК одного із військкоматів Києва
Окупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — СіммонсОкупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — Сіммонс
Рада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи УкраїниРада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяціРада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці
Последние новости
Подгружаем последние новости