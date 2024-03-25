НАБУ та САП розслідують ймовірне незаконне збагачення очільника АМКУ Кириленка

Провадження відкрили після публікації журналістського розслідування.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Про це із посиланням на пресслужбу САП повідомляє Радіо Свобода, чиї журналісти вперше виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, інформує ZN.ua .

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження 22 березня – наступного дня після виходу матеріалу проєкту «Схеми».

У ньому йшлося про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини Кириленка.

При цьому, жоден з родичів посадовця не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це майно.

«Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань «Схеми» до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації – прим. ред.) та ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення)», – йдеться у відповіді прокуратури на запит Радіо Свобода.

Досудове розслідування здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України.

Якщо провину очільника АМКУ за статтею про недостовірне декларування буде доведено, його чекає як мінімум штраф, а як максимум – позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Покарання за незаконне збагачення передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.