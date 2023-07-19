НАЗК підтвердило незаконне збагачення ексвоєнкома Борисова на десятки мільйонів гривень

Глава агентства розповів деяку інформацію, яку вдалося встановити в межах цієї та іншої справ.

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало "обґрунтований" висновок про незаконне збагачення колишнього начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області Євгена Борисова на суму в близько 188 мільйонів гривень, повідомив голова НАЗК Олександр Новіков під час пресконференції, інформує ZN.ua.

НАЗК підтвердило незаконне збагачення ексвоєнкома Борисова на десятки мільйонів гривень
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За його словами, уже в середу, 19 липня, планується спрямування “фактично рекордного висновку” щодо встановленого факту протиправного збагачення у справі Борисова.

"Тільки один об’єкт, куплений в Іспанії на маму цієї людини, вартує 3,7 мільйона євро. Це 15 грудня минуло року, коли Україна щоденно була під обстрілами росіян. І таких об’єктів ще кілька. Всі вартістю від пів мільйона євро ... Ми встановили, що за поясненнями цієї особи, кошти були сформовані шляхом надання позик. Загальна сума позик – 4,2 млн доларів. І ці позики надані різними підприємцями. Один з них це співвласник клубу Ibiza, наприклад, на 1 млн доларів … При цьому жодними відомостями з податкової не підтверджується взагалі наявність у осіб відповідних коштів", – уточнив Новіков.

За словами глави НАЗК, окремі "угоди" про подібні позики, які надали нібито для підтвердження наявності грошей, були укладені в Одесі за відсутності в той час підписантів у місті. Новіков назвав подібні відомості “кричущими”.

Він також розповів про встановлення його агентством фактів організації одеським ТЦК каналів незаконного виїзду за кордон. Відповідна справа ще розслідується ДБР.

Раніше повідомлялося, що зловживання одеського воєнкома Борисова дозволили йому назбирати щонайменше на віллу в Іспанії, новий офіс за 80 млн грн та новий Мерседес за 8 млн грн для своїх мами та дружини. Служба безпеки України підтвердила, що члени родини чиновника фактично є доларовими мультимільйонерами.

Наприкінці минулого місяця президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити раніше відстороненого начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за ймовірні зловживання. Згодом воєнкома звільнили. Глава держави також дав завдання провести перевірку всіх інших начальників військкоматів на тлі скандалу в Одеській області.


Максим Царук, ZN.ua





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