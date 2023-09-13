Потужні вибухи пролунали в Севастополі, десятки поранених: "Пройшли ракети"

Потужні вибухи пролунали в Севастополі, десятки поранених: "Пройшли ракети"

В окупованому росією Севастополі минулої ночі прогриміла серія вибухів.

Місцеві паблики повідомляють про атаку, пише Politeka.net.

Місцева влада стверджує, що вона була ракетна.

На даний момент відомо про сильну пожежу на судноремонтному заводі.

"Це капець, я на північному боці живу, чула, як над нами пройшли ракети у бік бухти - і піпець, як загуркотіло... 3 або 4 ракети пройшло",

«Заводу кінець, там стояли БДК та підводний човен» , - пишуть у соцмережах місцеві.

Постраждали 24 особи, четверо з них - у стані середнього ступеня важкості.

За словами так званого губернатора Михайла Развозжаєва, пожежі присвоєно 4 клас.

Тим часом місцеві паблики повідомляють про чергові вибухи у Севастополі. Місцеві жителі стверджують, що гучні звуки лунають у районі Стрілецької бухти.


Катерина Петренко, politeka.net





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