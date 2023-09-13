ЗСУ офіційно підтвердили удар по бухті у Севастополі

Подробиць про те, які об'єкти там були уражені, українська сторона поки що не повідомила.

Комітет Стратегічних комунікацій ЗСУ офіційно підтвердив, що захисники атакували позиції росіян у тимчасово окупованому Севастополі цієї ночі. Щоправда, інших подробиць там не повідомили, інформує ZN.ua.

ЗСУ офіційно підтвердили удар по бухті у Севастополі
© Скріншот з відео

"Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя", - сказано у повідомленні СтратКому на Tg-каналі.

Подробиць про те, які об'єкти там були уражені, українська сторона поки що не повідомила.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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