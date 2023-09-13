У Москві було чутно вибухи, почалася пожежа

Горить у районі Останкінської телевежі.

На північному сході Москви біля станції метро "Владикине" було чути вибухи, почалася пожежа, повідомляють московські Telegram-канали, інформує ZN.ua .

Очевидці стверджують, що чули біля Останкінської телевежі "хлопки", спостерігають сполохи вогню та дим. До місця події стягуються екстрені служби.

Раніше в Санкт-Петербурзі почалася пожежа у двоповерховому виробничо-складському будинку. Пожежі надали підвищений номер складності. За даними пожежників, горить "картонна упаковка".