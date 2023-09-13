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2023-09-13
У Москві було чутно вибухи, почалася пожежа
Горить у районі Останкінської телевежі.
На північному сході Москви біля станції метро "Владикине" було чути вибухи, почалася пожежа, повідомляють московські Telegram-канали, інформує
Очевидці стверджують, що чули біля Останкінської телевежі "хлопки", спостерігають сполохи вогню та дим. До місця події стягуються екстрені служби.
Раніше в Санкт-Петербурзі почалася пожежа у двоповерховому виробничо-складському будинку. Пожежі надали підвищений номер складності. За даними пожежників, горить "картонна упаковка".
Микита Ткаченко, ZN.ua