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2024-04-01
В Україні почалася демобілізація строковиків
Демобілізація запланована на квітень-травень
В Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. 1 квітня про початок демобілізації строковиків
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Раніше депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко розповів, що строковики, яких звільнять в запас, отримають відстрочку від мобілізації на рік.
Стас Константинов, ZN.ua