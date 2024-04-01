В Україні почалася демобілізація строковиків

Демобілізація запланована на квітень-травень

В Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. 1 квітня про початок демобілізації строковиків повідомив профільний Telegram-канал «Строковики Україна», розмістивши відповідні світлини, інформує ZN.ua.

Відповідно до Указу Президента України №149/2024 демобілізація відбуватиметься впродовж квітня – травня 2024 року.

Раніше депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко розповів, що строковики, яких звільнять в запас, отримають відстрочку від мобілізації на рік.


Стас Константинов, ZN.ua





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