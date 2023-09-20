Літаки у вогні, під Москвою сталася диверсія: "Було закладено вибухівку"

пожежа, дим

Вибухи з неприємними для рашистів наслідками прогриміли у у Підмосков?ї.

На аеродромі чкаловський російські слідчі розслідують диверсію, внаслідок якої 18 вересня було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер, пише Politeka.net з посиланням на ГУР.

Як зазначають українські розвідники, подія викликала істерику у вищих військових коридорах, адже на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

«Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю», - розповіли розвідники подробиці диверсії.

Також зазначається, що пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. Так, у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину.

Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

За словами українських розвідників, росіяни намагаються приховати те, що сталося - проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації.

Додамо, що раніше стало відомо про нові авіакатастрофу в Росії – у Воронезькій області розбився винищувач Су-34

За даними Міноборони рф, екіпаж катапультувався.


Катерина Петренко, politeka.net





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