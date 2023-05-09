Швеція не планує відправляти в Україну літаки Jasplane – Міноборони

За словами глави оборонного відомства, країна не має надлишок даних винищувачів.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який раніше закликав готуватися до довгої війни в Україні, заявив, що наразі держава не має змогу передати винищувачі Jasplane на потреби ЗСУ. Про це повідомляє телеканал SVT, інформує ZN.ua .

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Наразі Швеція зосередила свої зусилля на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого озброєння.

Йонсон підтвердив, що Швеція не планує відправляти в Україну літаки "Jas".

"У нас немає надлишку літаків Jasplane, які ми могли б зараз відправити в Україну", – наголосив Йонсон.