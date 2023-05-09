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2023-05-09
Швеція не планує відправляти в Україну літаки Jasplane – Міноборони
За словами глави оборонного відомства, країна не має надлишок даних винищувачів.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який раніше закликав готуватися до довгої війни в Україні, заявив, що наразі держава не має змогу передати винищувачі Jasplane на потреби ЗСУ. Про це
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Наразі Швеція зосередила свої зусилля на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого озброєння.
Йонсон підтвердив, що Швеція не планує відправляти в Україну літаки "Jas".
"У нас немає надлишку літаків Jasplane, які ми могли б зараз відправити в Україну", – наголосив Йонсон.
Михайло Яровенко, ZN.ua