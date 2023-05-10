Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб", на черзі літаки — президент Петр Павел

Також ЗСУ отримають достатню кількість зенітних ракет для цих комплексів.

Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" і необхідні для цього ракети. Також розглядається питання про надання навчально-бойових літаків L-159. Про це повідомляє президент Чехії Петро Павел, пише сайт ?esk? noviny , інформує ZN.ua .

Він зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК "Куб" із "відносно великою кількістю ракет", які Україна може одразу використати, оскільки має навчених операторів для такого типу техніки.

Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. Також вирішальним чинником для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.

"Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі", - сказав президент Чехії.

Також Павел зазначив, що зараз обговорюється надання ЗСУ літаків L-159. Це чеський навчально-бойовий борт, який може нести певну номенклатуру озброєння. Зараз в ЗСУ для навчання використовуються інші літаки чеського виробництва - L-39.